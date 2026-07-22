Глава МО Белоруссии опроверг строительство укреплений на границе с Украиной

Сообщения о строительстве фортификационных сооружений на границе Белоруссии и Украины не соответствуют действительности. Об этом заявил министр обороны РБ Виктор Хренин.

По его словам, подобные утверждения являются частью информационной кампании, направленной на создание напряжённости.

«Мы это, конечно, слышали, и на это смотрим с улыбкой... Это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже», — сказал Хренин, слова которого приводит БелТА.

Глава военного ведомства подчеркнул, что на южной границе Белоруссии не ведётся строительство оборонительных рубежей и таких планов нет.

При этом министр напомнил, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оборудовать укреплённые районы вдоль государственных границ страны.

«Пять укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы, идёт их активное совершенствование. На южной границе и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов», — заявил Хренин.

Ранее в Белоруссии раскрыли агента литовских спецслужб, собиравшего данные о военных. На последнем задании у него сдали нервы и он лёг в больницу с «язвой».

Напомним, в последние месяцы резко обострилась ситуация вокруг белорусско-украинской границы. Владимир Зеленский потребовал от Минска в течение десяти дней отвести белорусские войска. В противном случае Киев пригрозил принять меры для обеспечения собственной безопасности. Белорусские власти отвергли ультиматум, заявив, что военная деятельность на территории республики носит исключительно оборонительный характер, и обвинили Украину в нагнетании обстановки.