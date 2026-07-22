«Не желаю ему зла»: Детков вступился за Сабурова и объяснил историю с мотоциклами

Комик Сергей Детков вступился за бывшего коллегу по шоу «Что было дальше?» Нурлана Сабурова, заявив, что не считает его идейным сторонником СВО. Об отношении к юмористу он рассказал в интервью Юрию Дудю*.

Детков вспомнил, что весной 2022 года, перед выступлениями Сабурова в США, знакомый спросил его о комике. Тогда Сергей ответил, что не может сказать о Нурлане ничего плохого и не желает ему зла.

По мнению Деткова, Сабуров никогда глубоко не интересовался политикой. При этом такую позицию он тоже раскритиковал, назвав её безыдейностью и равнодушием к происходящему. Комик также считает, что американский тур следовало отменить после начала конфликта.

Детков предположил, что участие Сабурова в передаче мотоциклов российским военнослужащим могло быть связано с попыткой решить проблемы с видом на жительство. Он подчеркнул, что знал как о сложностях коллеги с документами, так и о давлении на него из-за высокой медийности. Доказательств этой версии артист не привёл.

Сначала Сергей положительно воспринял новость о запрете Сабурову на въезд в Россию: ему показалось, что коллега мог отказаться выполнять предъявленные требования. Однако затем Детков увидел видео с передачей мотоциклов и, по собственному признанию, тяжело отреагировал на увиденное.

Сейчас Детков не поддерживает связь с Сабуровым и другими бывшими участниками «ЧБД». При этом он не стал полностью осуждать бывшего друга, объяснив его поступки давлением, проблемами с документами и желанием сохранить сложившуюся в Москве жизнь.

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