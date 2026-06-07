В Казахстане проверили видео с мотоциклами Сабурова для СВО и не нашли нарушения

Комитет национальной безопасности Казахстана не нашёл состава уголовного преступления в действиях стендап-комика Нурлана Сабурова, которого проверяли по статье о наёмничестве. Итоги расследования 5 июня обнародовала пресс-служба КНБ.

Поводом для проверки стало распространившееся после выдворения Сабурова из России видео, на котором он передаёт десять мотоциклов подразделению Минобороны РФ «Легион Вагнер Истра», участвующему в спецоперации. После этого активист Марат Турымбетов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить запись.

Юрист Бауыржан Онгаров допускал, что комика могут привлечь к ответственности по статье 170 УК РК («Наёмничество»). Однако КНБ не выявил никаких признаков правонарушения.

Напомним, Нурлану Сабурову закрыли въезд в РФ на пятьдесят лет, что вынудило его перебраться в Казахстан. Сообщалось, что такое решение было принято из-за критики СВО и нарушений миграционного законодательства. Недавно юмористу предложили стать мэром родного Степногорска.