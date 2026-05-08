День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 09:08

Нурлан Сабуров пошутил про комиков в политике из-за предложения стать мэром

Обложка © VK / Нурлан Сабуров

Обложка © VK / Нурлан Сабуров

Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому на полвека закрыли въезд в Россию, на концерте в Дубае заявил, что назначать юмористов на руководящие политические посты — плохая затея.

«Мне предлагали стать мэром Степногорска, но, я считаю, ставить комика политическим руководителем — плохая идея», — сказал юморист.

Он пошутил, что все руководящие посты сразу заняли бы его друзья, если бы он принял предложение и стал мэром родного Степногорска.

На майский концерт Сабурова в Дубае продали всего четверть билетов
На майский концерт Сабурова в Дубае продали всего четверть билетов

Ранее Life.ru рассказывал, что в ходе своего выступления юморист Нурлан Сабуров несколько раз просил зрителей не записывать его пассажи на видео, объясняя это тем, что фрагменты могут быть вырваны из контекста, из-за чего у него потом будут проблемы.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Нурлан Сабуров
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar