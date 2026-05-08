Нурлан Сабуров пошутил про комиков в политике из-за предложения стать мэром

Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому на полвека закрыли въезд в Россию, на концерте в Дубае заявил, что назначать юмористов на руководящие политические посты — плохая затея.

«Мне предлагали стать мэром Степногорска, но, я считаю, ставить комика политическим руководителем — плохая идея», — сказал юморист.

Он пошутил, что все руководящие посты сразу заняли бы его друзья, если бы он принял предложение и стал мэром родного Степногорска.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ходе своего выступления юморист Нурлан Сабуров несколько раз просил зрителей не записывать его пассажи на видео, объясняя это тем, что фрагменты могут быть вырваны из контекста, из-за чего у него потом будут проблемы.