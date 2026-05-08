Иначе придётся выступать только в Антарктиде: Сабуров в Дубае умолял зрителей не снимать видео
© ТАСС / Александр Демьянчук
Комик Нурлан Сабуров во время концерта в Дубае несколько раз просил зрителей не снимать его выступление. Шоу прошло 7 мая в Дубайской опере.
Артист начал с обращения к залу: «Вас моя жизнь вообще ничему не учит? Не снимать, господа! На одном из концертов я пять минут выделил, чтобы люди не снимали… Умоляю вас, не снимайте, умоляю».
Он пошутил, что из-за слитых выступлений ему придётся «выступать в Антарктиде», так как
фрагменты шуток часто могут вырываться из контекста и вызывать проблемы. По этой причине он возвращался к просьбе на протяжении всего вечера.
Также он затронул тему отменённого тура по России, отметив, что после этого понял, насколько мало городов в Казахстане.
Шоумену Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию, комика выслали на родину по прилёте во Внуково. А позже спецслужбы Казахстана приступили к проверке в отношении стендапера. Но Нурлан Сабуров всё же дал первый концерт после скандала. Выступление прошло на Пхукете. Кстати, съёмка на концерте тоже была запрещена.
