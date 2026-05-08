Иначе придётся выступать только в Антарктиде: Сабуров в Дубае умолял зрителей не снимать видео

Комик Нурлан Сабуров во время концерта в Дубае несколько раз просил зрителей не снимать его выступление. Шоу прошло 7 мая в Дубайской опере.

Артист начал с обращения к залу: «Вас моя жизнь вообще ничему не учит? Не снимать, господа! На одном из концертов я пять минут выделил, чтобы люди не снимали… Умоляю вас, не снимайте, умоляю».

Он пошутил, что из-за слитых выступлений ему придётся «выступать в Антарктиде», так как

фрагменты шуток часто могут вырываться из контекста и вызывать проблемы. По этой причине он возвращался к просьбе на протяжении всего вечера.