Русских туристов не хватило: Стендап Сабурова в Дубае спасут синхронным переводом на арабский и хинди

Стендап-комик Нурлан Сабуров расширяет аудиторию своего шоу в Дубае — выступление впервые переведут на арабский язык и хинди (главный язык Индии). Так, организаторы рассчитывают привлечь новую публику. Об этом стало известно Mash.

Концерт впервые получит перевод на два языка, что позволит продавать билеты не только русскоязычным зрителям. По данным телеграм-канала, организаторы сомневались в проведении концерта из-за снижения числа российских туристов. На фоне ближневосточного конфликта зал мог оказаться заполненным не полностью.

Чтобы компенсировать возможный спад интереса, было принято решение «зайти с новой стороны» и расширить языковую доступность программы.

Ранее Министерство культуры Молдавии выступило с рекомендацией отменить ряд запланированных концертов с участием зарубежных артистов. В список попали российская исполнительница Диана Арбенина, украинский певец Олег Винник и казахстанский комик Нурлан Сабуров.

Напомним, юмористу Сабурову закрыли въезд в Россию на 50 лет. Однако артист планирует добиться отмены запрета и вернуться в РФ. После выдворения из страны он анонсировал гастроли в Китае и Таиланде. Также Сабуров решил заняться бизнесом по увеличению пенисов.