На майский концерт Сабурова в Дубае продали всего четверть билетов
Стендап-комик Нурлан Сабуров продал лишь четверть билетов на своё выступление в Дубае. Об этом свидетельствуют открытые данные о продажах, пишет РИА «Новости».
Концерт запланирован на 7 мая и пройдёт на площадке Дубайской оперы. Вместимость зала составляет около 2000 мест. По имеющимся данным, реализовано или забронировано не более 500 билетов, что соответствует примерно 25–30% загрузки.
«При этом нужно иметь в виду, что часто организатор сам «закрывает» передние ряды, как будто они раскуплены, а это около 150 мест», — сказал собеседник агентства.
Выступление заявлено на русском языке. Информация о возможных субтитрах на арабском и хинди не подтвердилась. Источник, близкий к организаторам, сообщил, что шоу пройдёт без перевода. Это же указано в описании мероприятия на сайте площадки.
Ранее сообщалось, что юмористу Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на пятьдесят лет. Сам артист заявлял о намерении оспорить это решение. После выдворения он анонсировал концерты в Китае и Таиланде. Кроме того, Сабуров объявил о запуске бизнеса в сфере интимной медицины.
