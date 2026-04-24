На майский концерт Сабурова в Дубае продали всего четверть билетов

Стендап-комик Нурлан Сабуров продал лишь четверть билетов на своё выступление в Дубае. Об этом свидетельствуют открытые данные о продажах, пишет РИА «Новости».

Концерт запланирован на 7 мая и пройдёт на площадке Дубайской оперы. Вместимость зала составляет около 2000 мест. По имеющимся данным, реализовано или забронировано не более 500 билетов, что соответствует примерно 25–30% загрузки.

«При этом нужно иметь в виду, что часто организатор сам «закрывает» передние ряды, как будто они раскуплены, а это около 150 мест», — сказал собеседник агентства.

Выступление заявлено на русском языке. Информация о возможных субтитрах на арабском и хинди не подтвердилась. Источник, близкий к организаторам, сообщил, что шоу пройдёт без перевода. Это же указано в описании мероприятия на сайте площадки.

Ранее сообщалось, что юмористу Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на пятьдесят лет. Сам артист заявлял о намерении оспорить это решение. После выдворения он анонсировал концерты в Китае и Таиланде. Кроме того, Сабуров объявил о запуске бизнеса в сфере интимной медицины.