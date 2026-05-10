Комик Сабуров не сдал тест по русскому языку для получения документов

Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров поделился историей о неудачной попытке сдать тест на знание русского языка. Он рассказал об этом во время выступления в Дубае. Артист признался, что пытался оформить официальные документы в РФ, но не справился с экзаменом.

Концерт прошёл в Дубайской опере 7 мая. На сцене Сабуров заявил, что поддерживает миграционную политику России. Шоумен, которому закрыли въезд в Россию на 50 лет, пояснил, что документы ему нужны в основном для налоговой отчётности.

По его словам, для получения бумаг требовалось пройти тест на знание русского языка. Он решил сдать экзамен вместе с супругой. Сабуров добавил, что они с женой сидели за одной партой во время испытания.

«Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси. <...> В итоге она сдала, я — нет», — рассказал комик.

