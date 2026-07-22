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Регион
22 июля, 11:13

Годовалый мальчик выпал из окна второго этажа на юге Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во вторник днём на юге Москвы годовалый мальчик упал из окна квартиры на втором этаже. Инцидент произошёл в доме на Каширском шоссе, сообщает сайт MK.ru.

Ребёнок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о состоянии малыша уточняется.

В Москве женщина выпала с 8-го этажа во время мытья окон
В Москве женщина выпала с 8-го этажа во время мытья окон

Ранее в Подмосковье двухлетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа и был госпитализирован: родители оставили его без присмотра, и ребёнок опёрся на москитную сетку, которая не выдержала. Инцидент произошёл утром 13 июля в посёлке «Солнечная Поляна», малыш получил травмы.

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Анастасия Никонорова
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