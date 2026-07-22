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22 июля, 10:56

«Нептуны», центры логистики, логово наёмников: Куда била Армия России за сутки

МО РФ 22 июля сообщило об уничтожении двух пусковых установок комплекса «Нептун»

Обложка © Wikipedia / VoidWanderer

Обложка © Wikipedia / VoidWanderer

Российские военные за сутки поразили две пусковые установки берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России 22 июля.

По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотниками.

Как отметили в министерстве, кроме того, были поражены логистические центры, цеха по производству дальнобойных беспилотников, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.

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Помимо того, под удар, по информации Минобороны РФ, попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников в 152 районах.

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Никита Никонов
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