«Нептуны», центры логистики, логово наёмников: Куда била Армия России за сутки
МО РФ 22 июля сообщило об уничтожении двух пусковых установок комплекса «Нептун»
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Российские военные за сутки поразили две пусковые установки берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России 22 июля.
По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотниками.
Как отметили в министерстве, кроме того, были поражены логистические центры, цеха по производству дальнобойных беспилотников, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.
Помимо того, под удар, по информации Минобороны РФ, попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников в 152 районах.
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