«Нептуны», центры логистики, логово наёмников: Куда била Армия России за сутки

Российские военные за сутки поразили две пусковые установки берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России 22 июля.

По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотниками.

Как отметили в министерстве, кроме того, были поражены логистические центры, цеха по производству дальнобойных беспилотников, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.

Помимо того, под удар, по информации Минобороны РФ, попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников в 152 районах.