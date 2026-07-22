ВС РФ освободили Артельное и Благодатное
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Российские войска освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.
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А 19 июля подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Вольное в Днепропетровской области. А телеведущий Владимир Соловьёв сделал прогноз, что российские силы могут завершить освобождение Донбасса до конца 2026 года.
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