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22 июля, 10:36

ВС РФ освободили Артельное и Благодатное

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские войска освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

Новости СВО 22 июля: Армия России освободила Волоховское, ВСУ бегут из Анновки, на Западе не верят, что Украина сможет платить по кредитам
Новости СВО 22 июля: Армия России освободила Волоховское, ВСУ бегут из Анновки, на Западе не верят, что Украина сможет платить по кредитам

А 19 июля подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Вольное в Днепропетровской области. А телеведущий Владимир Соловьёв сделал прогноз, что российские силы могут завершить освобождение Донбасса до конца 2026 года.

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Александра Вишнякова
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