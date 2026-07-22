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22 июля, 12:32

Покупал россиян, чтобы вырезать почки: В Москве начался суд над торговцем органами Вольфманом

В Москве судят израильтянина Вольфмана за торговлю людьми ради органов

Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

В Москве начали слушать дело гражданина Израиля Бориса Вольфмана, которого обвиняют в покупке людей ради пересадки их органов другим пациентам. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Разбирательство стартовало 21 июля в Басманном районном суде. Злоумышленнику предъявлены обвинения по статьям о торговле людьми и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как считает следствие, мужчина действовал в составе организованной группы. Он покупал россиян и отправлял их в косовскую клинику «Медикус». Там людям без каких-либо законных оснований удаляли почки для пересадки.

В результате доноры лишились жизненно важного органа, и их здоровью нанесли серьёзный ущерб. Жертв искали через объявления в интернете.

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Вероника Бакумченко
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