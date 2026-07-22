Полуторагодовалой девочке ампутировали обе ноги из-за простуды

В США полуторагодовалой Мэди Лоден ампутировали обе ноги из-за осложнений простуды. Историю Daily Mail рассказала её мать Кори Лоден.

В октябре 2023 года американка заметила, что её дочь стала вялой. Женщина решила, что девочка подхватила простуду от старшего брата. Однако к вечеру состояние младенца резко ухудшилось.

У ребёнка сильно поднялась температура. Губы и ступни начали приобретать багровый оттенок. Прибывшая скорая доставила девочку в больницу, но там она уже находилась без сознания.

Медики диагностировали септический шок. Он развился из-за ДВС-синдрома — редкого нарушения свёртываемости крови. Врачи оценили состояние поступившей как критическое.

Вскоре у малышки стало стремительно увеличиваться сердце. Экстренная операция помогла выявить причину уязвимости перед инфекциями — асплению. При этой особенности селезёнка отсутствует или не работает, поэтому организму трудно бороться даже с обычными вирусами.

Мэди выжила, однако хирургам пришлось удалить ей обе ноги. По словам Кори Лоден, несмотря на пережитое, сейчас ребёнок чувствует себя гораздо лучше. Девочка уже научилась передвигаться на протезах.