Полуторагодовалой девочке ампутировали обе ноги из-за простуды
Полуторагодовалой девочке из США ампутировали обе ноги из-за осложнений простуды
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В США полуторагодовалой Мэди Лоден ампутировали обе ноги из-за осложнений простуды. Историю Daily Mail рассказала её мать Кори Лоден.
В октябре 2023 года американка заметила, что её дочь стала вялой. Женщина решила, что девочка подхватила простуду от старшего брата. Однако к вечеру состояние младенца резко ухудшилось.
У ребёнка сильно поднялась температура. Губы и ступни начали приобретать багровый оттенок. Прибывшая скорая доставила девочку в больницу, но там она уже находилась без сознания.
Медики диагностировали септический шок. Он развился из-за ДВС-синдрома — редкого нарушения свёртываемости крови. Врачи оценили состояние поступившей как критическое.
Вскоре у малышки стало стремительно увеличиваться сердце. Экстренная операция помогла выявить причину уязвимости перед инфекциями — асплению. При этой особенности селезёнка отсутствует или не работает, поэтому организму трудно бороться даже с обычными вирусами.
Мэди выжила, однако хирургам пришлось удалить ей обе ноги. По словам Кори Лоден, несмотря на пережитое, сейчас ребёнок чувствует себя гораздо лучше. Девочка уже научилась передвигаться на протезах.
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