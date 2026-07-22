Ивлеева после скандальной «голой вечеринки» вернулась в тревел-шоу

Впервые после скандальной «голой вечеринки» в Москве Анастасия Ивлеева возвращается в тревел-формат. В первом выпуске нового шоу блогерша отправилась в Эфиопию, где жизнь местных жителей удивляет своей суровостью и традициями.

«Ребят, я вернулась и сразу в долину Омо, где корова дороже машины, а шрамы на спине — это признание в любви. Я пила кровь коровы. Ходила на ходулях. Купила корову за 350 баксов. Меня облили слюной — и это, между прочим, честь. А в конце я встретила 650 детей, которых по правилам племени вообще не должно было быть», — говорится в описании под новым роликом на канале AGENT GIRL.

Когда-то Ивлеева была ведущей шоу «Орёл и Решка», некоторые вспоминают эти времена с теплотой. Однако многие поменяли своё отношение к блогерше после «голой вечеринки», которую она устроила. С конце 2023 года в медиа разгорелся скандал после обнажённой тусовки с участием известных блогеров и звёзд. Среди гостей были Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Джиган и другие. Полуголое мероприятие вызвало волну негодования и привело к отмене концертов, а организаторам и участникам пришлось публично извиняться.