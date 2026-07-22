Порядочная мать и отец-ветеран: новые детали в истории доцента, готовившего «агентов влияния»

В истории бывшего доцента Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаила Турченко, ставшего фигурантом уголовного дела, появилась новая деталь. Как утверждает «Царьград», его ближайшие родственники занимают позицию, противоположную взглядам, которые приписывают самому политологу.

По данным издания, мать Турченко работает в одном из комитетов правительства Санкт-Петербурга занимается вопросами реабилитации участников специальной военной операции. Отец политолога, как утверждается в публикации, является ветераном боевых действий. При этом авторы не смогли точно установить, участвовал ли он в войне в Афганистане или в операциях на Северном Кавказе.

Авторы публикации используют семейный контраст как аргумент в пользу того, что взгляды Турченко сформировались под воздействием академической среды.

Турченко окончил магистратуру Европейского университета, а с 2018 по 2022 год преподавал на факультете политических наук. После отъезда из России он продолжил академическую деятельность в США. В России против него возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Ранее его также привлекали к административной ответственности за участие в деятельности организации, признанной нежелательной.

Ранее Life.ru подробно разбирал биографию Михаила Турченко, содержание его научных работ и скандалы вокруг Европейского университета. В материале также рассказывалось об уголовном деле против бывшего преподавателя и о результатах последней проверки вуза.