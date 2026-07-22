Суд в Краснодаре дал 15 лет колонии матери, выбросившей 5-летнего сына из окна

Краснодарский краевой суд приговорил 37-летнюю Марию Савченко к 15 годам лишения свободы за убийство малолетнего сына. О решении сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд в Краснодаре вынес приговор матери, выбросившей пятилетнего сына из окна. Видео © Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

Трагедия произошла в августе 2024 года в Крымске. По данным следствия, пьяная женщина находилась дома с пятилетним ребёнком.

Мальчик не слушался, и это вызвало у матери приступ агрессии. В тот момент они были на балконе квартиры в многоэтажном доме.

Действия женщины привели к падению малыша с высоты. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, смерть наступила мгновенно. Сама подсудимая настаивала, что не желала гибели сына.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Савченко полностью вменяема. В итоге инстанция назначила наказание в виде 15 лет исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год.