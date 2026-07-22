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22 июля, 12:47

«Вылов падает на 15% в год»: Названы две главные причины резкого подорожания трески в России

Эксперт Корнеев связал подорожание трески с сокращением вылова и инфляцией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Цены на треску ощутимо растут — и на это есть две главные причины. Директор рыбного производства «Олива-факел» Игорь Корнеев в комментарии для Life.ru объяснил, почему вылов сокращается на 15% в год, при чём тут запрет на мойву и сколько теперь стоит дизель для рыбаков.

Сейчас идёт существенное снижение вылова трески — на 15% в год. Поэтому и мойву запретили ловить, атлантическую, потому что она является кормовой базой для трески. Уменьшение добываемого ресурса ведёт к увеличению стоимости. Плюс на это накладывается инфляция. Я сейчас купил дизель по 200 рублей за литр. Пароходы на дизеле работают, и заправка в порту — совсем другие цены.

Игорь Корнеев

Директор рыбного производства «Олива-факел»

Сейчас идёт существенное снижение вылова трески — на 15% в год. Поэтому и мойву запретили ловить, атлантическую, потому что она является кормовой базой для трески. Уменьшение добываемого ресурса ведёт к увеличению стоимости. Плюс на это накладывается инфляция. Я сейчас купил дизель по 200 рублей за литр. Пароходы на дизеле работают, и заправка в порту — совсем другие цены.
Сейчас идёт существенное снижение вылова трески — на 15% в год. Поэтому и мойву запретили ловить, атлантическую, потому что она является кормовой базой для трески. Уменьшение добываемого ресурса ведёт к увеличению стоимости. Плюс на это накладывается инфляция. Я сейчас купил дизель по 200 рублей за литр. Пароходы на дизеле работают, и заправка в порту — совсем другие цены.

Снижение вылова — основная причина. Трески не только стало меньше, но и добывать её дороже: топливо для судов, инфляция и рост мировых цен в валюте делают своё дело. Даже тот объём, который разрешено выловить, теперь обходится рыбакам значительно дороже. При этом треска идёт на экспорт — и мировые цены на неё тоже растут, что переориентирует поставки на внешние рынки.

«Каждый год сокращение вылова на 15% — это ощутимо», — подчеркнул эксперт.

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Напомним, треска в российских магазинах заметно выросла в цене и обогнала по стоимости другие популярные виды рыбы. Средняя розничная цена трески по итогам 2025 года достигла 1116 рублей за килограмм. По сравнению с 2023 годом продукт стал дороже на 69%. В первые три месяца 2026 года рост продолжился: стоимость этой рыбы увеличилась ещё на 44% в годовом выражении и достигла 1398 рублей за килограмм.

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Екатерина Хмелева
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