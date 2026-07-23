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23 июля, 19:58

Звезда «Триггера» Костолевский наткнулся в интернете на свою ложную биографию

Актёр Костолевский обнаружил в интернете вымышленные факты о своей биографии

Игорь Костолевский в сериале «Триггер». Фото © кадр из сериала «Триггер», реж. Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов, Дарья Мороз, сц. Андрей Золотарев, Лев Мурзенко, Александра Ремизова

Игорь Костолевский в сериале «Триггер». Фото © кадр из сериала «Триггер», реж.
Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов, Дарья Мороз, сц. Андрей Золотарев, Лев Мурзенко, Александра Ремизова

Народный артист России Игорь Костолевский рассказал, что случайно наткнулся в интернете на ложь в своей биографии, где его семью называли очень обеспеченной. На самом деле, как подчеркнул актёр, он родился в обычной семье служащих и вырос в коммунальной квартире, сполна познав все «прелести» такого быта.

«Я как-то открыл случайно интернет и обнаружил, что я был из очень обеспеченной семьи, зажиточной... Это не так», — пояснил он в разговоре с ИС «Вести».

Также актёр рассказал, что в подростковом возрасте не любил учиться и отличался озорным характером, из-за чего его мама была вынуждена часто посещать школу. Устав от учёбы, после восьмого класса он перешёл в вечернюю школу.

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Игорь Костолевский — народный артист РФ. Снимался в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «Тегеран-43», «Безымянная звезда», «Гараж», «Отпуск за свой счёт», «Сказка, рассказанная ночью». С 1973 года служит в Театре имени Маяковского. В последние годы актёр вновь привлёк внимание зрителей, сыграв отца главного героя — психиатра Александра Андреевича Стрелецкого — в сериале «Триггер».

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Никита Никонов
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