Темнота, нож и пять загубленных судеб: В Челябинске маньяка осудили спустя 20 лет

Челябинский суд отправил местного жителя в колонию строгого режима на 13 лет и 3 месяца за серию жестоких убийств женщин, совершённых более 20 лет назад. О вынесенном приговоре рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В Челябинске осуждён местный житель за совершение серии убийств женщин более 20 лет назад. Видео © Telegram / Челябинский Следком

57-летнего мужчину признали виновным по пунктам «а» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ, то есть в убийстве двух и более лиц, сопряжённом с разбоем. Помимо тюремного срока, суд удовлетворил гражданский иск одного из потерпевших и взыскал с осуждённого три миллиона рублей в счёт компенсации морального вреда.

Отправной точкой в разоблачении преступника послужило обнаружение тела 35-летней женщины в марте 2007 года в Металлургическом районе города. Тогда раскрыть преступление по горячим следам не вышло. Однако годы спустя производство по делу возобновили, и криминалисты совместно с оперативниками вышли на владельца сим-карты, вставленной в похищенный у убитой телефон. Поначалу мужчина утверждал, что просто нашёл устройство, и даже обеспечил себе алиби.

Перелом наступил после того, как следователь-криминалист выработал верную тактику допроса. Подозреваемый в итоге сознался и подробно рассказал, как пьяным напал на незнакомку с целью грабежа и нанёс ей многочисленные удары ножом и тупым предметом. Убедившись, что жертва не подаёт признаков жизни, он забрал сумку с личными вещами и скрылся. Следователь не остановился на одном эпизоде и запросил данные о нераскрытых преступлениях, совершённых в том же районе примерно в тот же период и схожим способом. Анализ позволил выявить причастность фигуранта ещё к четырём нападениям.

Как установило следствие, в 2004–2005 годах осуждённый в тёмное время суток выслеживал женщин в возрасте от 39 до 65 лет, направлявшихся на работу или возвращавшихся домой. Он наносил множественные удары ножом, от которых потерпевшие умирали. У двоих из них преступник похитил сумки с имуществом. Собранные доказательства вины по всем пяти эпизодам суд счёл достаточными для вынесения приговора.