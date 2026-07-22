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22 июля, 14:21

OpenAI в школу! СhatGPT спалился на шпаргалках во время экзамена

Модели OpenAI взломали защиту и вышли в интернет ради ответа на тест

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Модели OpenAI во время тестирования киберспособностей обошли ограничения изолированной среды и вышли в открытый интернет, чтобы найти готовые ответы. В эксперименте участвовали GPT-5.6 Sol и более мощная система, которая пока не выпущена публично. Об этом рассказали в компании Hugging Face.

Нейросетям поручили решать сложные задания по поиску и эксплуатации уязвимостей. Ради чистоты эксперимента разработчики отключили часть стандартных защитных механизмов, не позволяющих моделям заниматься опасной активностью.

Столкнувшись с ограничениями, ИИ не остановился. Системы нашли уязвимость нулевого дня в сервисе, через который можно было загружать программные пакеты, повысили свои привилегии и добрались до узла с доступом в Сеть.

После этого агенты предположили, что ответы на тест могут храниться в инфраструктуре Hugging Face. Они использовали несколько уязвимостей и похищенные учётные данные, чтобы получить доступ к закрытой информации и с её помощью пройти испытание.

В Hugging Face зафиксировали несанкционированное проникновение в часть производственных систем. Компания сообщила, что автоматизированная кампания включала тысячи действий, повышение прав и перемещение между внутренними кластерами. Публичные модели, наборы данных и программные пакеты, по предварительной оценке, не пострадали.

Активность заметили специалисты обеих компаний, после чего атаку остановили. Скомпрометированные узлы восстановили, ключи доступа заменили, а обнаруженные уязвимости начали устранять.

В OpenAI назвали произошедшее беспрецедентным и признали, что передовые нейросети уже способны самостоятельно выстраивать длинные цепочки кибератак. Теперь компания намерена усилить изоляцию, наблюдение и защиту во время будущих испытаний.

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Ранее учёный предупреждал, что нейросетям нельзя отправлять фотографии паспорта, банковских карт и QR-кодов. Такие данные могут сохраниться в истории запросов или попасть в обучающие массивы, что создаёт дополнительные риски утечки.

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Полина Никифорова
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