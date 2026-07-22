Фёдор Емельяненко подал в суд на писательницу Иванову из-за книги о своей жизни

Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал иск Фёдора Емельяненко к издательству «АСТ» и писательнице Анастасии Ивановой. Спортсмен требует почти 13 миллионов рублей, прекращения продажи книги о себе и исправления спорных фрагментов.

Речь идёт об издании «Легенда ММА — Фёдор Емельяненко», которое вышло в 2025 году в серии «Звёзды отечественного спорта для детей». Автор произведения использует псевдоним Аля Рогожкина.

На обложке размещена фотография бывшего бойца, а его имя использовано в названии и оформлении. Книга продаётся в магазинах и на маркетплейсах в печатном, электронном и аудиоформатах.

Истец утверждает, что не разрешал использовать свой снимок в оформлении и рекламных материалах. Согласия на коммерческое применение имени при продвижении товара он также не давал.

Емельяненко требует солидарно взыскать с ответчиков 12,66 миллиона рублей упущенной выгоды и ещё 300 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Общая сумма претензий достигает 12,96 миллиона.

Фёдор Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, многократный чемпион мира по боевому самбо и бывший чемпион PRIDE в тяжёлом весе, которого многие эксперты считают одним из величайших тяжеловесов в истории ММА. Он выступал на профессиональном уровне с 2000 по 2023 год, более десяти лет оставался непобеждённым, получил прозвище «Последний император», а после завершения карьеры занимался развитием смешанных единоборств в России, в том числе возглавлял Союз ММА России.