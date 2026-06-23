Александр Емельяненко попал в больницу из-за проблем со спиной

Российский боец ММА Александр Емельяненко был госпитализирован из-за проблем со спиной. Спортсмен рассказал в соцсетях, что у него обострилась грыжа, из-за чего потребовалась медицинская помощь.

Боец ММА Александр Емельяненко госпитализирован из-за проблем со спиной. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alexemelyanenko

«Нахожусь в больнице, небольшие проблемы со спиной. Лечусь», — сказал боец.

В 2025 году Емельяненко уже перенёс операцию на позвоночнике и некоторое время передвигался на инвалидной коляске. Сейчас 44-летний боец находится под наблюдением врачей. Его профессиональный рекорд в ММА включает 29 побед, 9 поражений и 1 ничью.