Таинственный всадник бодрой рысью проскакал по подмосковному ЖК с пакетом
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Вечером 21 июля жители ЖК «Ильинские Луга» около Новорижского шоссе стали свидетелями необычного зрелища — по мощёной аллее комплекса проскакал мужчина на коне. Об этом 360.ru рассказала одна из жительниц, снявшая происходящее на видео.
В подмосковном ЖК наездник проскакал по аллее с пакетом-майкой в руке. Видео © 360.ru
По словам девушки, она услышала топот копыт и, выглянув в окно, увидела всадника, бодрой рысью мчащегося по территории. В руке у него гордо развевался оранжевый полупрозрачный пакет-майка. Масть лошади в свете фонарей точно определить не удалось, но видно, что она довольно тёмная.
Личность экзотического наездника и его мотивы остаются неизвестными. Других подробностей инцидента не сообщается.
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