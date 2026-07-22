Таинственный всадник бодрой рысью проскакал по подмосковному ЖК с пакетом

По словам девушки, она услышала топот копыт и, выглянув в окно, увидела всадника, бодрой рысью мчащегося по территории. В руке у него гордо развевался оранжевый полупрозрачный пакет-майка. Масть лошади в свете фонарей точно определить не удалось, но видно, что она довольно тёмная.

Ранее сообщалось, что в Москве два жеребёнка устроили забег по крайней левой полосе, двигаясь стройно и не пытаясь перестроиться, пока водители помогали им покинуть опасную трассу у Бирюлёва. Позже животных нашли на Касимовской улице в тяжёлом состоянии (без подков, с кровью из носа), они сбежали от заводчицы по прозвищу «Барби», и это уже не первый случай за год. Условия содержания вызывают вопросы: на участке грязь, лошадей эксплуатируют по 8 часов в день, у одной из них сильный кашель.