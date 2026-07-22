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22 июля, 13:26

Возглавлял приграничный округ меньше двух лет: Андрей Гриднев уходит с поста

Глава Шебекинского округа Андрей Гриднев покидает должность

Обложка © Сайт Администрации Шебекинского муниципального округа

Обложка © Сайт Администрации Шебекинского муниципального округа

Глава Шебекинского муниципального округа Белгородской области Андрей Гриднев покидает должность. Причины кадрового решения и дата его последнего рабочего дня пока не называются. Также неизвестно, кто временно возглавит администрацию.

Гриднев пришёл в Шебекинский округ в декабре 2024 года после ухода Владимира Жданова. Сначала он занимал должность первого заместителя и исполнял обязанности руководителя муниципалитета, а в феврале 2025 года местные депутаты официально избрали его главой. В октябре 2025 года совет депутатов вновь поддержал кандидатуру Гриднева. Тогда сообщалось, что срок его полномочий должен составить пять лет. Таким образом, чиновник покидает пост значительно раньше завершения срока.

До перехода в Шебекино Гриднев около девяти лет руководил Новооскольским округом. Среди приоритетов на новой должности он называл восстановление приграничной территории, развитие экономики и повышение качества жизни жителей.

Шебекинский округ регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Ранее Life.ru сообщал о ранении жительницы Шебекина при детонации беспилотника: пострадавшую доставили в районную больницу, а затем планировали перевести в Белгород.

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Марина Фещенко
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