Загадка мёртвого кита: Тест ДНК показал, что найденное у берегов Дании тело не принадлежит Тимми

Генетическая экспертиза показала, что мёртвый кит, которого нашли у датского острова Анхольт, не совпадает по ДНК с горбатым китом по прозвищу Тимми. Об этом пишет немецкая газета Bild, в распоряжении которой оказались итоги анализа.

Образец для сравнения получили ещё во время спасения животного. Американский специалист по китам Джефф Форстер, устанавливая трекер, просверлил Тимми спинной плавник. Оставшийся при этом кусочек ткани позднее направили в лабораторию. Там его сопоставили с пробой, которую взяли у туши, выброшенной на датский пляж.

По данным издания, два генетических профиля не совпали, а значит, найденный у Анхольта кит — это, судя по всему, не Тимми. При этом полностью полагаться на такой вывод пока нельзя. За тем, как брали образцы, не наблюдали независимые свидетели, отправку материала в лабораторию тоже никто со стороны не контролировал. Неизвестны и условия хранения проб — при неправильном хранении их качество могло упасть. Впрочем, сам анализ, как отмечает газета, точен на 99%.

В то же время немало фактов говорит об обратном — что на берег вынесло именно Тимми. На погибшем животном обнаружили спутниковый трекер, а записанные им координаты указывают, что кит скончался и оказался на Анхольте. Эти данные позднее проверили специалисты министерства окружающей среды и признали их достоверными. Ещё один аргумент — совпадающие повреждения. На туше нашли те же травмы, что раньше отмечали у Тимми на острове Пёль, включая глубокие раны на хвостовом плавнике. По версии Bild, они могли появиться, когда животное освобождали.

История началась 23 марта: у общины Тиммендорфер-Штранд заметили горбатого кита, которого по названию места и прозвали Тимми. Он выходил в открытое море, но с конца марта несколько недель почти не двигался на мелководье в бухте острова Пёль. Специалисты, пытавшиеся ему помочь, решили, что кит не выживет. Несмотря на это, в середине апреля власти разрешили волонтёрам провести спасение. Животное подняли на баржу и в начале мая выпустили в Северное море.

Однако позже у побережья нашли тело кита. Министерство окружающей среды немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания заявляло, что найденный у острова Анхольт мёртвый кит и есть Тимми. Датские экологи тогда подтвердили: это то самое животное, которое немецкие спасатели почти месяц вытаскивали с мелководья у побережья Германии, а затем отпустили в Северное море.