С 1 июня семьи с двумя детьми могут получить новую выплату до 200 тысяч рублей

1 июня российские родители получили право на новую семейную выплату, напомнил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров в беседе с RT. Для получения пособия необходимо подать заявление через «Госуслуги» или Соцфонд, иметь двух и более детей, соответствовать критериям по доходу и имуществу, а также не иметь задолженностей по алиментам.

Срок рассмотрения заявки не превышает двух недель. По словам Ветрова, средний размер выплаты составляет 70–100 тысяч рублей, однако в отдельных случаях сумма может достигать почти 200 тысяч рублей. Он подчеркнул, что это существенная поддержка для семей с детьми. Подробности о необходимых документах и точных критериях можно уточнить на портале «Госуслуги» или в отделениях Социального фонда.

Ранее Life.ru писал, что с 1 июня семьи с детьми могут вернуть часть НДФЛ при наличии двух и более детей до 18 лет (до 23 при очной учёбе) и доходе на члена семьи не выше 1,5 прожиточных минимумов, при этом льгота не распространяется на самозанятых и неплательщиков алиментов. Депутат Георгий Камнев пояснил, что это новая мера поддержки, стартовавшая в этом году, которая фактически является возвратом части подоходного налога.