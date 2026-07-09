В ГД напомнили, что семьи с двумя детьми могут вернуть часть подоходного налога

С 1 июня семьи с детьми могут вернуть часть подоходного налога. Условия: двое и более детей до 18 лет (до 23 при очной учёбе), родители платят НДФЛ 13%, а доход на члена семьи за прошлый год не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума. Об этом «Газете.ru» напомнил депутат Георгий Камнев.

«Это новая мера поддержки, она стартовала в этом году с 1 июня. Её назвали ежегодной семейной выплатой, хотя по сути это возврат части подоходного налога», — сказал парламентарий.

Льгота действует для родителей, усыновителей и опекунов — граждан РФ, постоянно живущих в стране. Самозанятые и неплательщики алиментов не подходят. Жильё должно быть единственным или не более 24 кв. м на человека.

Заявление можно подать с 1 июня по 30 сентября через «Госуслуги», МФЦ или Соцфонд. Справки обычно не требуются — данные проверят по межведомственным каналам. Решение примут за 10 дней, деньги перечислят в течение 5 рабочих дней. Выплата полагается каждому работающему родителю отдельно и не отменяет другие пособия, заключил собеседник.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что условия семейной ипотеки после 1 июля останутся без изменений. Правительство совместно с профильными ведомствами прорабатывает разные варианты, чтобы сделать помощь более адресной.