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22 июля, 14:48

«Дин, ты беременна»: сестринское чутьё Арины Авериной сработало раньше теста

Арина Аверина первой догадалась о беременности сестры Дины

Дина и Арина Аверины. Обложка © Сергей Булкин/ТАСС

Дина и Арина Аверины. Обложка © Сергей Булкин/ТАСС

Арина Аверина рассказала, что первой заподозрила беременность своей сестры-близняшки Дины. В тот момент будущая мама ещё сама не знала о пополнении в семье.

«Дина сама ещё не знала, что беременна. Я помню, мы сидим за ужином и я говорю: „Дин, ты беременна“. Она говорит: „Нет, ты что“», — вспомнила Арина в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев».

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Позднее догадка гимнастки подтвердилась. По словам сестёр, появление ребёнка оказалось не случайностью: Дина и её муж, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, заранее обсуждали пополнение и старались подстроить под него рабочие графики.

Первые месяцы беременности дались спортсменке непросто из-за токсикоза. При этом она продолжала работать и даже отправилась проводить мастер-класс в Вену.

О беременности Дина публично рассказала в начале июня, появившись вместе с мужем на красной дорожке музыкальной премии. Супруги уже знают пол ребёнка, но пока решили сохранить его в тайне. Роды ожидаются летом 2026 года. Для гимнастки малыш станет первенцем, у Соловьёва есть сын от предыдущего брака.

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Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв познакомились в 2024 году во время съёмок «Ледникового периода», а в июле 2025-го поженились. Ранее Life.ru рассказывал о свадьбе гимнастки и фигуриста, а также о необычной роли Арины Авериной на торжестве.

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Марина Фещенко
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