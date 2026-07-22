«Дин, ты беременна»: сестринское чутьё Арины Авериной сработало раньше теста

Арина Аверина рассказала, что первой заподозрила беременность своей сестры-близняшки Дины. В тот момент будущая мама ещё сама не знала о пополнении в семье.

«Дина сама ещё не знала, что беременна. Я помню, мы сидим за ужином и я говорю: „Дин, ты беременна“. Она говорит: „Нет, ты что“», — вспомнила Арина в шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев».

Позднее догадка гимнастки подтвердилась. По словам сестёр, появление ребёнка оказалось не случайностью: Дина и её муж, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, заранее обсуждали пополнение и старались подстроить под него рабочие графики.

Первые месяцы беременности дались спортсменке непросто из-за токсикоза. При этом она продолжала работать и даже отправилась проводить мастер-класс в Вену.

О беременности Дина публично рассказала в начале июня, появившись вместе с мужем на красной дорожке музыкальной премии. Супруги уже знают пол ребёнка, но пока решили сохранить его в тайне. Роды ожидаются летом 2026 года. Для гимнастки малыш станет первенцем, у Соловьёва есть сын от предыдущего брака.

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв познакомились в 2024 году во время съёмок «Ледникового периода», а в июле 2025-го поженились. Ранее Life.ru рассказывал о свадьбе гимнастки и фигуриста, а также о необычной роли Арины Авериной на торжестве.