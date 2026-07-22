Индийские нефтеперерабатывающие заводы значительно увеличили закупки российской нефти и фактически взяли на себя роль главного покупателя сырья из России, несмотря на действующие санкции США, пишет агентство Bloomberg.

По данным корабельной навигации, в июне в порты Индии было доставлено более 2,3 миллиона баррелей нефти в день, произведённой в России — это исторический максимум для поставок такого рода. В июле объёмы остаются примерно на том же уровне.

До конфликта на Украине экспорт российской нефти в Индию был почти незначительным, но после введения санкций ситуация резко изменилась. Несмотря на ограничения, наложенные Вашингтоном на ряд российских компаний, поставки продолжили расти благодаря участию посредников, которые помогают обходить прямые сложности с экспортом.

Увеличению импорта российской нефти также способствовало сокращение поставок из Персидского залива — эта часть рынка упала из‑за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, угроз атак со стороны мятежников и блокад ключевых морских маршрутов.

Кстати, Евросоюз понёс убытки до триллиона долларов после того, как отказался от поставок российских углеводородов. Резкое повышение цен и необходимость закупать энергоносители у других поставщиков по более высоким тарифам серьёзно ударили по экономике стран ЕС. Причины потерь включают не только решение европейских стран отказаться от российского сырья, но и последствия диверсии на газопроводах «Северный поток».