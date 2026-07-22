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22 июля, 19:48

Пиво дешевле воды: Туристы в Румынии в шоке от цен на популярном курорте Мамая

Libertatea: На румынском курорте Мамая вода стала дороже пива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot

На румынском курорте Мамая отдыхающие столкнулись с неожиданным парадоксом: бутылка обычной воды стоит дороже, чем кружка пива. Об этом рассказал портал Libertatea.

По данным издания, пол-литровая бутылка воды обходится в 12 леев — это около 2,62 доллара. Кружка же пива стоит дешевле — 10 леев, то есть примерно 2,18 доллара. В кафе цены на воду и вовсе доходят до 25 леев, что равно 5,45 доллара за бутылку.

Дорого стоит не только вода. Туристы жалуются и на резкое подорожание еды: обеды в кафе и ресторанах многим оказались попросту не по карману.

Хозяева отелей и заведений общепита объясняют повышение цен ростом налогов, а также расходов на зарплаты сотрудникам и коммунальные услуги. На этом фоне сами румыны всё чаще выбирают для отпуска Болгарию, Грецию или Турцию. А на местном побережье остаются в основном те, кому достались путёвки от государства.

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Вероника Бакумченко
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