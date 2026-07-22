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22 июля, 16:07

Госдума расширила перечень статей УК для службы по контракту на СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума приняла закон, который расширяет список судимостей, имеющих право заключать контракт с Вооружёнными силами в период мобилизации. Соответствующий правительственный проект депутаты одобрили сразу в трёх чтениях.

Теперь контракт смогут подписать люди, осуждённые за контрабанду наркотиков, оружия, взрывчатки, ядерных материалов и патогенных биологических агентов. Кроме того, ограничения снимаются для участников банд и преступных сообществ, а также для фигурантов дел о незаконной миграции, хищении ядерных материалов и утрате документов с гостайной.

Замминистра обороны Виктор Горемыкин заявил, что эта мера позволит увеличить ресурс потенциальных кандидатов для армии. Он уточнил, что для таких военнослужащих будет организован жёсткий контроль и их направят в специальные подразделения. Параллельно в Уголовный кодекс вносятся сопутствующие поправки.

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Юлия Сафиулина
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