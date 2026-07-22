За время руководства Александра Сырского Вооружёнными силами Украины Киев утратил контроль над участком площадью около 11,5 тысячи квадратных километров. Такие данные привёл Telegram-канал «Война с фейками».

Авторы публикации перечислили населённые пункты, потерянные в прошлом году. В этот список вошли Волчанск, Северск, Димитров (Мирноград), Красноармейск (Покровск) и Часов Яр. Там отметили, что военачальник «упорно отрицал ситуацию даже тогда, когда скрывать это уже не представлялось возможным».

В сообщении также развенчали утверждение о якобы переданной преемнику армии в состоянии наступления. Подчёркивается, что российские силы сохраняют устойчивую динамику продвижения вперед.

Приводятся конкретные цифры по освобождённым площадям. За первую половину 2026 года этот показатель достиг 2226 квадратных километров. В одном лишь июне ВС РФ взяли под контроль 260 квадратных километров, включая Константиновку в Донецкой Народной Республике.

К моменту перехода этого города общее число освобождённых ВС РФ населенных пунктов составило 133. В канале подчеркнули несостоятельность информационных вбросов об успехах украинского командования на фоне реального положения дел.

Сырский стал главкомом ВСУ в феврале 2024 года после увольнения Валерия Залужного. За время службы военачальник неоднократно подвергался критике со стороны части военных, волонтёров и общественности за высокие потери, подходы к управлению войсками и кадровые решения. Летом 2026 года на Украине также прошли протесты, участники которых наряду с другими требованиями призывали отправить Сырского в отставку.

21 июля Владимир Зеленский объявил об увольнении Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначении на этот пост Михаила Драпатого. Глава государства не назвал конкретных причин кадрового решения, заявив лишь о необходимости обновления военного руководства и новой организации управления армией. Позднее соответствующие указы вступили в силу. После отставки Сырский заявил, что продолжит службу в ВСУ на другой должности.