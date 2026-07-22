У станции метро «Бориспольская» в Киеве произошёл взрыв

Взрыв прогремел рядом со станцией метро «Бориспольская» в Киеве. На место происшествия прибыли полицейские и экстренные службы. Об этом пишет украинское издание «Общественное. Новости».

Территорию оцепили для проведения проверки. Специалисты обследовали участок, на котором произошла детонация. Взрывотехники обнаружили и изъяли разорванные части боеприпаса. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее российские военные сообщили об уничтожении предприятия «Рапид» в Киеве, которое, по данным Минобороны РФ, использовалось для производства беспилотников. Удар по промышленному объекту был нанесён утром 16 июля