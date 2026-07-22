Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 17:32

У станции метро «Бориспольская» в Киеве произошёл взрыв

Обложка © Wikipedia / AMY

Обложка © Wikipedia / AMY

Взрыв прогремел рядом со станцией метро «Бориспольская» в Киеве. На место происшествия прибыли полицейские и экстренные службы. Об этом пишет украинское издание «Общественное. Новости».

Территорию оцепили для проведения проверки. Специалисты обследовали участок, на котором произошла детонация. Взрывотехники обнаружили и изъяли разорванные части боеприпаса. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Возмездие по приказу верховного: «калибры» и «цирконы» прошили ПВО, оставив Киев в агонии и без света
Возмездие по приказу верховного: «калибры» и «цирконы» прошили ПВО, оставив Киев в агонии и без света

Ранее российские военные сообщили об уничтожении предприятия «Рапид» в Киеве, которое, по данным Минобороны РФ, использовалось для производства беспилотников. Удар по промышленному объекту был нанесён утром 16 июля

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar