Конфликт со стрельбой в Киеве закончился гибелью двух иностранцев

В Киеве в результате вооруженного конфликта погибли два иностранца. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов.

По его словам, инцидент произошёл на территории гаражного кооператива. Между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из участников применил огнестрельное оружие. Двое его оппонентов получили смертельные ранения.

Подозреваемый был задержан правоохранителями. По предварительным данным, причиной конфликта стали финансовые разногласия.

Украинская полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в здании Светловодского городского совета в Кировоградской области произошла стрельба. По данным украинской полиции, инцидент случился во время конфликта между работниками учреждения.