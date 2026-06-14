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13 июня, 22:55

Конфликт со стрельбой в Киеве закончился гибелью двух иностранцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Oleh Dubyna

В Киеве в результате вооруженного конфликта погибли два иностранца. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов.

По его словам, инцидент произошёл на территории гаражного кооператива. Между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из участников применил огнестрельное оружие. Двое его оппонентов получили смертельные ранения.

Подозреваемый был задержан правоохранителями. По предварительным данным, причиной конфликта стали финансовые разногласия.

Украинская полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Ранее в здании Светловодского городского совета в Кировоградской области произошла стрельба. По данным украинской полиции, инцидент случился во время конфликта между работниками учреждения.

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Артём Гапоненко
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