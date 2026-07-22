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22 июля, 18:54

Эпистолярные маньяки кошмарят президента Чехии письмами с угрозами

Idnes: Президенту Чехии Петру Павелу поступают письма с угрозами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Администрация президента Чехии Петра Павела столкнулась с потоком агрессивных писем, в некоторых из которых содержатся прямые угрозы в адрес главы государства. О неприятной тенденции рассказал портал Idnes.

По данным полиции, в настоящее время ведётся расследование двух конкретных инцидентов, зафиксированных в феврале и июне текущего года. Представитель правоохранительных органов Ян Данек уточнил, что злоумышленникам грозит ответственность за создание угрозы с целью воздействия на должностное лицо. Санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до трёх лет.

Пресс-секретарь чешского лидера Войтех Шелига подтвердил, что часть поступающей корреспонденции действительно носит откровенно вульгарный, оскорбительный и конфронтационный характер. Содержание конкретных посланий в интересах следствия не раскрывается. Местные СМИ также напоминают, что в начале года полиция уже предъявляла обвинение мужчине, который публиковал угрозы в адрес Павела в социальных сетях.

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Юлия Сафиулина
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