«Интер Майами» Месси укрепился пятикратным победителем Лиги чемпионов

Бразильский полузащитник Карлос Энрике Казимиро, более известный как Каземиро, официально перешёл в американский клуб «Интер Майами». О сделке сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 34-летним хавбеком рассчитано до конца июня 2029 года. Финансовые детали контракта не раскрываются.

Предыдущим клубом футболиста был «Манчестер Юнайтед». В Англию игрок переехал летом 2022 года и за это время пополнил коллекцию трофеев Кубком лиги и Кубком Англии.

До манчестерского этапа карьеры хавбек защищал цвета «Сан-Паулу», «Порту» и мадридского «Реала». В составе испанского гранда он пять раз поднимал над головой кубок Лиги чемпионов. Также в активе бразильца три титула чемпиона страны, три Суперкубка Испании, победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Ещё один трофей национального значения был добыт в розыгрыше Кубка Испании.

На уровне сборных Каземиро выигрывал Кубок Америки в 2019 году.

Новый клуб игрока является действующим обладателем титула Главной футбольной лиги (MLS). Капитанскую повязку в «Интер Майами» носит восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.