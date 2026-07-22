Это не просто картон: за уникальную карточку Овечкина отдали четверть миллиона долларов

Коллекционная карточка с подписью Александра Овечкина ушла с молотка на аукционе Sotheby's за $256 тыс. Информация об итогах торгов появилась на сайте площадки.

Карточка с Овечкиным за четверть миллиона долларов. Фото © ТАСС / Zuma

Лот представляет собой пластиковый экземпляр из лимитированной серии Upper Deck 2024-25 The Cup. Он выпущен в единственном экземпляре. В комплекте с реликвией идет игровая нашивка Национальной хоккейной лиги.

Эта продажа стала второй по величине для предметов с автографом российского форварда. Абсолютный рекорд пока держит другая карточка новичка с его подписью. В 2025 году ее приобрели за $381 тыс.

Овечкину 40 лет, всю заокеанскую карьеру он провёл в «Вашингтоне». В 2018 году нападающий завоевал с командой Кубок Стэнли. Позже россиянин превзошёл достижение Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.

В послужном списке хоккеиста также числятся девять титулов лучшего снайпера регулярки и три приза самому ценному игроку. В год чемпионства его признали самым ценным хоккеистом плей-офф.