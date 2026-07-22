Это не просто картон: за уникальную карточку Овечкина отдали четверть миллиона долларов
Карточку с автографом Овечкина продали на Sotheby's за $256 тысяч
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Коллекционная карточка с подписью Александра Овечкина ушла с молотка на аукционе Sotheby's за $256 тыс. Информация об итогах торгов появилась на сайте площадки.
Карточка с Овечкиным за четверть миллиона долларов. Фото © ТАСС / Zuma
Лот представляет собой пластиковый экземпляр из лимитированной серии Upper Deck 2024-25 The Cup. Он выпущен в единственном экземпляре. В комплекте с реликвией идет игровая нашивка Национальной хоккейной лиги.
Эта продажа стала второй по величине для предметов с автографом российского форварда. Абсолютный рекорд пока держит другая карточка новичка с его подписью. В 2025 году ее приобрели за $381 тыс.
Овечкину 40 лет, всю заокеанскую карьеру он провёл в «Вашингтоне». В 2018 году нападающий завоевал с командой Кубок Стэнли. Позже россиянин превзошёл достижение Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.
В послужном списке хоккеиста также числятся девять титулов лучшего снайпера регулярки и три приза самому ценному игроку. В год чемпионства его признали самым ценным хоккеистом плей-офф.
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