23 июля ракетную опасность объявили в трёх регионах России

Ракетную опасность объявили в Липецкой, Тульской и Воронежской областях. Об угрозе сообщили губернаторы регионов Игорь Артамонов, Дмитрий Миляев и Александр Гусев в своих каналах в «Максе».

В Донецкой Народной Республике из-за атак ударных беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) и детонации взрывоопасных предметов погибли два человека, ещё десять мирных жителей пострадали. В результате обстрелов также повреждены пять жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры, а также один легковой автомобиль. Объекты расположены в городских округах Донецк, Торез, Мариуполь, Горловка, Дебальцево, а также в Амвросиевском, Волновахском, Старобешевском и Мангушском муниципальных округах.