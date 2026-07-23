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23 июля, 05:43

Скальпель под свист пуль: Хирурги «Днепра» спасают бойцов с ранениями в сердце и сонную артерию

Минобороны: Военные врачи «Днепра» провели более 10 операций на открытом сердце

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Военные хирурги мотострелкового полка 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Днепр» выполнили более 100 операций по протезированию магистральных артерий раненым военнослужащим. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

О работе медиков рассказал сосудистый хирург с позывным Фитч. По его словам, врачи также провели около 10 операций на открытом сердце.

Кроме того, специалисты выполнили несколько сложных хирургических вмешательств при повреждениях внутренней сонной артерии. Такие операции относятся к числу наиболее технически сложных в сосудистой хирургии.

«Также выполнено несколько крупных операций при повреждении внутренней сонной артерии. Все бойцы эвакуированы, живы», — заявил Фитч.

По данным Минобороны, после оказания помощи всех раненых военнослужащих эвакуировали для дальнейшего лечения.

Солдат СВО спас военного врача от дрона ВСУ, накрыв собой от удара
Солдат СВО спас военного врача от дрона ВСУ, накрыв собой от удара

Ранее военный хирург Хадятулло Кутбединов (Авиценна) сообщил, что в ходе СВО медики всё чаще сталкиваются с осколочными ранениями от дронов, а пулевые встречаются редко, и при повреждении сосудов счёт идёт на секунды. Эвакуация раненых с передовой осложняется обстрелами и угрозой БПЛА.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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