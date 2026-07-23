Во Вьетнаме начали испытания нового бронетранспортёра XTC-03

Во Вьетнаме приступили к испытаниям первого национального бронетранспортёра с колёсной формулой 8×8 XTC-03. Об этом сообщили местные источники после появления новых фотографий машины с полигона.

Сборка бронетранспортёра началась в феврале 2026 года, а первый готовый образец представили в начале мая. Теперь техника проходит этап заводских испытаний.

Одной из особенностей машины стало боевое отделение, выполненное по образцу БМП-2. Оно оснащено 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулемётом. При этом башня получила изменённую конструкцию и новые многоканальные прицелы для командира и наводчика.

Бронетранспортёр также оборудован комплексом оптико-электронного подавления. Система обнаруживает лазерное облучение и автоматически использует дымовые боеприпасы для создания защитной аэрозольной завесы.

По имеющимся данным, машина получила дизельный двигатель мощностью около 350 лошадиных сил, расположенный в передней части корпуса. Максимальная скорость по шоссе достигает 85 км/ч, на воде — до 10 км/ч. Экипаж состоит из 3 человек, ещё 8 военнослужащих размещаются в десантном отделении. Полная боевая масса бронетранспортёра составляет 16 тонн.

Ранее стало известно, что российские военные осваивают модернизированные танки Т-72Б3А с комплексом активной защиты «Арена-М» и средствами противодействия БПЛА, которые показали высокую эффективность против дронов на полигонных испытаниях. Машины готовят к боевой работе на полигоне.