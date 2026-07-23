«Отказаться я не мог»: Задержанный в ЛНР шпион признался,что строил баню для военных ради прослушки

Один из задерджанных жителей ЛНР собирался сдавать построенную им баню российским военным, чтобы тайно записывать их разговоры для украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По словам мужчины, идею подсказал сотрудник СБУ, узнав, что тот возводит такое строение. Мужчина рассказал, что упомянул о стройке в разговоре, и куратор сразу увидел в этом возможность для прослушки.

«Если военные в своём кругу будут разговаривать, то это будет фиксироваться на звукозапись. Был такой предложен мне вариант. Отказаться было, я не мог отказаться», — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что в Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ задержали троих граждан России, которых заподозрили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. В отношении всех троих мужчин 1963, 1969 и 1977 годов рождения завели дела о госизмене, при этом выяснилось, что друг с другом они знакомы не были и действовали обособленно. По версии следствия, они передавали противнику не только военные данные, но и сведения о социально-политической обстановке в регионе, а также информацию о местных чиновниках. Всем фигурантам суд уже назначил содержание под стражей.