Задержан предполагаемый создатель крупнейшей в России сети «бумажного» НДС

Правоохранители задержали предполагаемого организатора крупнейшей в России схемы с фиктивным НДС. Речь идёт об Александре Осине, связанном с небольшой компанией из Великих Лук. Об этом РБК сообщили два источника, близких к следствию.

Операцию по задержанию провели сотрудники Федеральной налоговой службы совместно с правоохранительными органами. Сейчас решается вопрос с экстрадицией подозреваемого в Россию. По версии следствия, Александр Осин может быть связан с масштабной теневой сетью, которая занималась оформлением так называемого «бумажного» НДС. Предполагается, что в схеме были задействованы более 35 тысяч клиентов.

Согласно данным ЕГРЮЛ, человек с таким именем является руководителем и учредителем компании «Контер» из Великих Лук, работающей в сфере информационных технологий и вычислительной техники. Также Осин указан владельцем организации «Справочная 055», которая занимается налоговым консультированием. У компании зарегистрирован один сотрудник, а размер уставного капитала составляет 10 тысяч рублей.

При этом в прошлом году у «Справочной 055» была зафиксирована нулевая выручка. Несмотря на это, организация продолжает работать и существует уже почти три десятилетия. Связь задержанного именно с этой компанией в рамках расследования теневой схемы подтвердил источник, знакомый с ходом дела. Представители организаций, связанных с Осином, получили запросы от журналистов.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы продлил срок ареста трём фигурантам дела о создании площадки для незаконного ухода от уплаты налогов через схему с «бумажным» НДС. Под стражей до 18 сентября останутся Александр Макаров, Дмитрий Сапрыкин и Дмитрий Пацуков. Им вменяют различные нарушения, связанные с незаконным созданием юридических лиц, передачей в налоговые органы фиктивных документов и неправомерным оборотом средств платежей в составе организованной группы.