В деле «бумажного НДС» появилась статья об организации преступного сообщества

В уголовном деле о масштабной схеме ухода от налогов через фирмы-однодневки появились новые эпизоды. Следствие готовит обвинения в создании организованного преступного сообщества. Как следует из материалов дела, фигурантами проходят более 20 человек из разных регионов России. Речь идет о крупнейшей площадке так называемого «бумажного НДС».

Трое участников расследования уже подали ходатайства о досудебном соглашении. Они дают признательные показания и сотрудничают со следствием, раскрывая роли других обвиняемых.

По версии правоохранителей, внутри структуры существовала строгая иерархия, а общение между участниками велось с соблюдением мер конспирации. Главный организатор схемы объявлен в федеральный розыск.

Следователи считают, что с декабря 2024 года по январь 2025-го участники схемы оформляли фиктивные счета-фактуры и налоговые декларации через подставные компании. Эти документы затем использовались для незаконного снижения НДС.

Напомним, преступная группировка действовала на территории четырёх субъектов РФ — в Москве, Санкт-Петербурге, Пермского края и Белгородской области. Теневая площадка «бумажного» НДС занималась уходом от налогов через фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Ущерб по уголовному делу превышает 1 млрд рублей.