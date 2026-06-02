Ущерб по делу «бумажного НДС» превысил 1 млрд рублей

Ущерб по уголовному делу, связанному со схемой ухода от налогов через фиктивные сделки с фирмами-однодневками через площадку «бумажного» НДС, превышает 1 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

В деле фигурируют более 20 человек, а также установлены сотни так называемых дропперов, участвовавших в схеме. Уголовное дело было возбуждено в конце марта в отношении более 10 подозреваемых, однако в ходе расследования круг фигурантов расширился.

Следственные действия и обыски проводились в регионах Центральной России и вплоть до Сибири. Среди задержанных — специалисты в IT-сфере, бухгалтеры, юристы, а также бывший сотрудник правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, оперативная разработка участников схемы велась более года. Материалы уголовного дела насчитывают около 900 томов и могут быть дополнительно расширены по мере расследования.