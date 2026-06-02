ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 04:11

Ущерб по делу «бумажного НДС» превысил 1 млрд рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ущерб по уголовному делу, связанному со схемой ухода от налогов через фиктивные сделки с фирмами-однодневками через площадку «бумажного» НДС, превышает 1 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

В деле фигурируют более 20 человек, а также установлены сотни так называемых дропперов, участвовавших в схеме. Уголовное дело было возбуждено в конце марта в отношении более 10 подозреваемых, однако в ходе расследования круг фигурантов расширился.

Следственные действия и обыски проводились в регионах Центральной России и вплоть до Сибири. Среди задержанных — специалисты в IT-сфере, бухгалтеры, юристы, а также бывший сотрудник правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, оперативная разработка участников схемы велась более года. Материалы уголовного дела насчитывают около 900 томов и могут быть дополнительно расширены по мере расследования.

В схеме «бумажного НДС» на 1,2 трлн рублей обнаружили 100 директоров из колонии
В схеме «бумажного НДС» на 1,2 трлн рублей обнаружили 100 директоров из колонии

Напомним, преступная группировка действовала на территории четырёх субъектов РФ — в Москве, Санкт-Петербурге, Пермского края и Белгородской области, где силовики сейчас проводят обыски и изымают документы в офисах подозреваемых. Life.ru опубликовал кадры из помещений крупнейшей теневой площадки, специализировавшейся на обналичивании средств и фиктивном возмещении налога на добавленную стоимость.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar