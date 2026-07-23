Песков пообещал сообщить дату приезда Уиткоффа и Кушнера в РФ
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал прояснить ситуацию с поездкой спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Представитель Кремля ответил на запрос газеты «Известия» о потенциальном визите американской делегации.
На вопрос о точных сроках прибытия высокопоставленных лиц из Соединенных Штатов спикер ответил кратко.
«Мы сообщим об этом», — заявил чиновник.
Ранее в СМИ появились предположения о возможной встрече представителей окружения избранного лидера США с российскими властями. Официальная повестка и формат переговоров на текущий момент остаются неизвестными.
Аналитики ожидают, что приезд может стать важным сигналом для дипломатических отношений между странами. Однако детали поездки до сих пор держатся в строгом секрете.
Пока государственные структуры не называли конкретных дат. Ожидается, что информация появится на официальных ресурсах в ближайшее время.
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