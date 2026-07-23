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23 июля, 08:36

Песков пообещал сообщить дату приезда Уиткоффа и Кушнера в РФ

Обложка © ТАСС / LUDOVIC MARIN / POOL / ЕРА

Обложка © ТАСС / LUDOVIC MARIN / POOL / ЕРА

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал прояснить ситуацию с поездкой спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Представитель Кремля ответил на запрос газеты «Известия» о потенциальном визите американской делегации.

На вопрос о точных сроках прибытия высокопоставленных лиц из Соединенных Штатов спикер ответил кратко.

«Мы сообщим об этом», — заявил чиновник.

Ранее в СМИ появились предположения о возможной встрече представителей окружения избранного лидера США с российскими властями. Официальная повестка и формат переговоров на текущий момент остаются неизвестными.

Аналитики ожидают, что приезд может стать важным сигналом для дипломатических отношений между странами. Однако детали поездки до сих пор держатся в строгом секрете.

Пока государственные структуры не называли конкретных дат. Ожидается, что информация появится на официальных ресурсах в ближайшее время.

Посольство США пока не анонсирует визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Посольство США пока не анонсирует визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

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Оксана Попова
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