Песков пообещал сообщить дату приезда Уиткоффа и Кушнера в РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал прояснить ситуацию с поездкой спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Представитель Кремля ответил на запрос газеты «Известия» о потенциальном визите американской делегации.

На вопрос о точных сроках прибытия высокопоставленных лиц из Соединенных Штатов спикер ответил кратко.

«Мы сообщим об этом», — заявил чиновник.

Ранее в СМИ появились предположения о возможной встрече представителей окружения избранного лидера США с российскими властями. Официальная повестка и формат переговоров на текущий момент остаются неизвестными.

Аналитики ожидают, что приезд может стать важным сигналом для дипломатических отношений между странами. Однако детали поездки до сих пор держатся в строгом секрете.

Пока государственные структуры не называли конкретных дат. Ожидается, что информация появится на официальных ресурсах в ближайшее время.