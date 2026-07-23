Ковальчук предложил Меликова в сенаторы от Брянской области

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук выдвинул бывшего руководителя Дагестана Сергея Меликова на пост сенатора. Информация об этом появилась в документах регионального избиркома.

Помимо Меликова, в списке претендентов на кресло в Совете Федерации значатся ещё два человека. Это глава Федерации профсоюзов Брянской области Ольга Полякова и ветеран спецоперации Андрей Фроленков.

Фроленков сейчас временно исполняет обязанности заместителя губернатора. Все три фамилии Ковальчук официально передал в избирательную комиссию как кандидатуры для наделения полномочиями.

Сергею Меликову 60 лет. Он уже был сенатором — в 2019-2020 годах от Ставропольского края. Дагестан политик возглавлял с 2020 по 2026 год.