Врио главы Дагестана Щукин отправил правительство республики в отставку

Врио главы Дагестана Фёдор Щукин распорядился распустить местный кабмин. Информация об этом появилась в официальном канале его пресс-службы в мессенджере Max со ссылкой на подписанное распоряжение.

Там пояснили, что правительство республики отправлено в отставку соответствующим указом, который врио главы завизировал сегодня. Однако старый состав кабинета министров продолжит исполнять свои обязанности вплоть до того момента, как будет сформировано новое правительство.

Это произошло после того, как представитель Кремля в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка на сессии дагестанского парламента официально презентовал Фёдора Щукина как временно исполняющего обязанности главы республики.

Чайка зачитал президентский указ Владимира Путина. Согласно документу, предыдущий руководитель региона Сергей Меликов покидает свой пост по добровольному желанию, а Фёдор Щукин назначается врио главы Дагестана до тех пор, пока в результате выборов не появится полноценный избранный глава республики.

Напомним, в минувший понедельник президент России Владимир Путин принял отставку главы республики Сергея Меликова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Фёдора Щукина. До этого он с марта 2024 года занимал должность председателя Верховного суда Дагестана.