Путин назначил Фёдора Щукина на пост врио главы Дагестана

Временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан стал Фёдор Щукин — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ о назначении опубликован на портале официального размещения правовых актов.

Новый руководитель региона родился 4 августа 1976 года в селе Починки Нижегородской области. Юридическое образование он получил в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского, после чего прошёл подготовку в сфере государственного и муниципального управления в Мордовском государственном университете.

Профессиональный путь начинался с работы юрисконсультом на промышленных предприятиях ещё во время учёбы. Позднее Щукин перешёл в систему госуправления и судебную сферу, где в 2000 году был избран депутатом Земского собрания Починковского района.

Дальнейшая карьера включала работу мировым судьёй и судьёй районного суда Нижегородской области. В 2013 году он возглавил Семёновский районный суд Нижегородской области.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан. Меликов руководил регионом с октября 2020 года, первоначально в статусе временно исполняющего обязанности. Позднее, осенью 2021 года, он был утверждён на посту главы республики.