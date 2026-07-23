Лето проходит в ленте: как выбраться из смартфонного плена и вернуть себе себя
Психолог посоветовала каждый час проводить 15 минут без смартфона
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Чтобы перестать проводить лето в соцсетях и рабочих чатах, стоит каждый час устраивать 15-минутную паузу без экрана. Об этом Life.ru рассказала кандидат психологических наук, доцент РТУ МИРЭА Елена Шпагина.
«Мы физически находимся на пляже или в парке, но ментально — заперты в бесконечной ленте соцсетей, рабочих чатах и уведомлениях», — отметила психолог. По её словам, простого отключения звука недостаточно: человеку важно заново научиться замечать происходящее вокруг.
Во время 15-минутной паузы Шпагина советует сосредоточиться на одном из пяти чувств. Например, закрыть глаза и перечислить окружающие звуки, почувствовать землю под ногами или обратить внимание на запахи. Такая практика помогает разорвать автоматическую привычку реагировать на каждое уведомление.
Ещё один способ — ограничить количество фотографий. Во время прогулки или пикника можно заранее разрешить себе сделать только три кадра, а остальное время оставаться участником события, а не его оператором. По мнению специалиста, постоянная съёмка мешает запоминать эмоциональные детали момента.
Психолог также предлагает устраивать «цифровой закат»: отключать уведомления примерно за час до захода солнца и посвящать это время живому разговору. По её наблюдениям, такая привычка помогает снизить ощущение одиночества и улучшить качество общения с близкими.
Полностью отказываться от технологий необязательно. Вместо списка запретов Шпагина советует создать несколько постоянных «якорей»: пить утренний кофе без телефона, выходить на пробежку без наушников или обедать на свежем воздухе без планшета. Постепенно мозг начнёт связывать эти действия с отдыхом от цифрового шума.
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