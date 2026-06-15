Цифровая усталость и скроллинг: Почему зумеры массово переходят на «глупые» телефоны

Продажи кнопочных телефонов в России взлетели на 47% в первом квартале 2025 года по сравнению с началом 2024-го. Возрождение «глупых телефонов» стало мощным культурным движением: поколение, выросшее со смартфоном в руке, первым осознало, что бесконечный скроллинг и алгоритмическая зависимость крадут способность концентрироваться.

Кнопочная трубка в 2026 году — это не признак бедности, а манифест контроля над собственным вниманием, пояснил в беседе с RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

Согласно отчёту Hate Agency за 2026 год, 73% россиян испытывают цифровую усталость, а 49% считают полезным хотя бы на день отказаться от гаджетов. При этом 28% удаливших аккаунты в возрасте 18–25 лет — это не полный разрыв с сетью, а проявление цифровой гигиены, считает Якубович.

«Ключевой контраргумент — финансовые показатели крупнейших игроков. Аудитория сервисов VK продолжает уверенно расти. В первом квартале 2026 года её средняя дневная аудитория увеличилась на 9 миллионов пользователей год к году, достигнув почти 88 миллионов, а общее время, проведённое в сервисах, выросло на 29%. Это данные, которые невозможно игнорировать. Мы видим не коллапс экосистемы, а её естественную эволюцию вместе с поведением пользователей», — заявил эксперт.

По его словам, молодёжь по-прежнему предпочитает цифровые инструменты коммуникации, и задача не в запрете, а в перенаправлении активности в целесообразное русло. Психолог Ольга Романив отмечает, что цифровой детокс помогает восстановить нервную систему, однако политический психолог Артур Вафин подчёркивает: временные лимиты не меняют саму модель поведения — важнее развивать культуру осознанного использования сети.

Якубович резюмирует: поколение Z не бежит из интернета, а учится выстраивать с ним здоровые отношения, а долгосрочное решение лежит в плоскости воспитания критического мышления и цифровой грамотности.

Ранее сообщалось, что кнопочная Nokia 1100 (2003 год) остаётся самым продаваемым мобильным устройством в истории — 250 млн экземпляров, опережая Nokia 1110 (248 млн) и iPhone 6/6 Plus (224 млн). Успех финской марки объясняется невысокой ценой ($100 при выходе) и эпохой, когда рынок был менее насыщен конкурентами. Даже после появления смартфонов, например в 2011 году в Африке, в обращении оставалось 50 млн Nokia 1100.